Fachkräfte: Automobilzulieferer lockt mit vielen Vergünstigungen

Die Marienberger Firma Meyer Drehtechnik will, dass sich ihre Mitarbeiter möglichst wohl fühlen. Nur so kann sie noch wachsen.

Von Georg Müller

erschienen am 07.04.2017



Marienberg. Wer zum ersten Mal in den Hallen des Marienberger Automobilzulieferes Meyer Drehtechnik unterwegs ist, sollte genau aufpassen: Der Boden ist an vielen Stellen von einem Ölfilm überzogen und spiegelglatt. Steffi Mohs hat sich längst daran gewöhnt - auch an die Maschinen, die laut um sie herum dröhnen. Die 17-Jährige lernt im ersten Jahr Zerspanungsmechanikerin. Eine andere Firma und einen anderen Job kann sie sie nicht vorstellen. Geschäftsführer Jörn Meyer hört das gern. Schließlich hängt für ihn die Zukunft des Unternehmens auch an der Zufriedenheit der Mitarbeiter.

190 Frauen und Männer sind im Augenblick bei Meyer Drehtechnik beschäftigt. Sie verarbeiten rund 5400 Tonnen Stahl im Jahr und erwirtschaften einen Jahresumsatz in Höhe von 20 Millionen Euro. Unter anderem entstehen in den Hallen Motorteile, die in Fahrzeugen namhafter Hersteller eingebaut werden. Bis zum Jahresende soll die Mitarbeiterzahl auf 200 steigen. Dies wäre eine Verdopplung innerhalb von fünf Jahren.

Wenn Jörn Meyer die Zahlen nennt, schwingt in seiner Stimme Stolz mit. Gleichzeitig weiß er, dass ein weiteres rasantes Wachstum angesichts des Mangels an Fachkräften kaum machbar ist. Der Markt sei in weiten Teilen leer gefegt: "Wir setzen daher auf Qualifizierung." Schon jetzt handle es sich bei jeder zehnten Arbeitskraft in der Firma um einen Quereinsteiger, darunter einstige Köche und Berufskraftfahrer. 20 wurden in den vergangenen Jahren eingestellt. 17 von ihnen sind noch immer beschäftigt.

Damit die Mitarbeiter treu bleiben und sich verfügbare Fachkräfte für das Marienberger Unternehmen entscheiden, bietet Meyer Vergünstigungen. So gibt es nach einigen Jahren Betriebszugehörigkeit kostenloses Mittagessen. Kinderbetreuungskosten werden übernommen, Weihnachtsfeiern organisiert. Darüber hinaus wird schon mal ein Bonus gezahlt. "Wenn unsere Mitarbeiter zufrieden sind, können wir sie langfristig binden", erklärt Personalerin Nadja Hahn. So weiß auch Umschüler Sebastian Kästner die Vorteile zu schätzen. Er war lange Zeit arbeitslos und sehe nun seine Zukunft bei Meyer Drehtechnik, betont er.

Eines steht für Jörn Meyer fest: Die Fachkräfte-Situation wird sich angesichts des anhaltenden Bevölkerungsrückganges nicht so schnell entspannen. Daher will er möglichst früh Überzeugungsarbeit leisten und das vor allem in der Region. Meyer Drehtechnik kooperiert mit den Oberschulen in Großrückerswalde und Zschopau. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an Aktionstagen. Dabei gelte es auch Gymnasiasten für die duale Ausbildung zu begeistern.

Bei Daniel Siegert ist dies gelungen. Über Umwege kam er nach dem Abitur zu Meyer Drehtechnik. Inzwischen arbeitet er als Ausbilder und ist somit einer der Ansprechpartner für die 18 Auszubildenden. Damit sie sich viel aneignen können, gibt es eine Lehrwerkstatt, in der gefeilt, gebohrt, gefräst und gedreht werden kann. Das Unternehmen sei darauf bedacht, alle zu übernehmen, so Daniel Siegert, der als Meister selbst den Karriereweg weiterverfolgen will. "Mir macht die Arbeit hier echt Spaß", sagt Steffi Mohs, die auch den Zusammenhalt gut findet. Nach ihrer Lehre möchte sie bei Meyer Drehtechnik bleiben. Sie mag die lauten Maschinen, das Öl und die anspruchsvolle Arbeit. Ihr Job sei für sie genau der richtige.