PlÃ¶tzlich GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer

Plötzlich Geschäftsführer

In einer Schönauer Firma gibt es Grund zum Feiern. Dabei drohte dem Unternehmen vor knapp vier Jahren das Aus. Ein junger Mann hat das verhindert.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 30.08.2016



Schönau. Andreas Böhm hatte sich sein Leben anders vorgestellt. Mit dem frischen Abschluss seines Elektrotechnik-Studiums an der Technischen Universität Chemnitz hatte er im Herbst 2012 schon den Arbeitsvertrag als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Tasche, um an der TU zu promovieren. Da starb ganz unerwartet seine Mutter im Alter von nur 52 Jahren.

Die promovierte Werkstofftechnikerin, die vorher in der Gießerei Wittgensdorf arbeitete, hatte sich nach der Wende mit einem Ingenieurbüro selbstständig gemacht und schließlich zum 1. September 1996 die Firma Plasmanitriertechnik Dr. Böhm gegründet, um Verfahren zur Plasmawärmebehandlung von Metallteilen in Chemnitz zu etablieren. Gleichzeitig zog sie ihren 1987 geborenen Sohn Andreas groß. Nach den ersten Jahren im Technologiecentrum Chemnitz (TCC) an der Annaberger Straße zog das Unternehmen 2005 in eine Halle an der Robert-Blum-Straße in Schönau. Dort wurde begonnen, zusätzlich zur Lohnfertigung vor allem für Sondermaschinenbauer in der Region, darunter Fabrikausstatter und Automobilzulieferer, Plasmanitrieranlagen zu konstruieren und zu bauen. Die Belegschaft wuchs von anfangs zwei auf zwölf Mitarbeiter. Die Geschäftsführerin arbeitete zusätzlich als freie Dozentin und wurde 2011 zur Professorin an der Berufsakademie Glauchau ernannt.

Durch ihren plötzlichen Tod stellte sich von heute auf morgen die Frage, wie es mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern weitergeht. Der damals 25-jährige Sohn hatte nicht viel Zeit, darüber nachzudenken. "Am Montag war ich noch Uni-Angestellter, am Donnerstag Chef", blickt Andreas Böhm zurück.

Kenntnisse in Buchhaltung und Unternehmensrecht, die für Geschäftsführer unerlässlich sind, eignete er sich in Lehrgängen der Industrie- und Handelskammer an. Von der Berufsgenossenschaft ließ er sich zum Sicherheitsbeauftragten qualifizieren, wie das bei Firmen dieser Größe üblich ist. "Vieles lernte ich nach dem Learning-by-doing-Prinzip während der Arbeit", berichtet er rückblickend.

Im kommenden Monat wird Andreas Böhm mit seiner Belegschaft das 20-jährige Bestehen des Unternehmens feiern. "Alle Beschäftigten vom Herbst 2012 sind noch in der Firma", sagt er nicht ohne Stolz. Zwei Mitarbeiter sind inzwischen neu hinzugekommen, darunter ein Techniker, den der Firmenchef im vergangenen Jahr bei seiner Abschlussarbeit betreute und anschließend übernommen hat.

Hinzu kommt ein angehender Student, den die Firma Plasmanitriertechnik Dr. Böhm ab Oktober als Praxispartner bei seinem Studium in der Fachrichtung Industrielle Produktion/Fertigungs- und Messtechnik an der Berufsakademie Glauchau begleiten wird. Andreas Böhm hofft, auch ihn nach Abschluss des dreijährigen Studiums fest einstellen zu können und will diesen Weg in Zukunft weiter beschreiten, um benötigte Fachkräfte zu gewinnen.

Auf die gleiche Weise ist schon der ebenfalls erst 27-jährige Fertigungsleiter Marcel Vogel ins Unternehmen gekommen. Ihn hatte noch Andreas Böhms Mutter während seines Studiums betreut und ausgebildet. Derzeit absolviert er berufsbegleitend einen Masterstudiengang, bei dem ihn die Firma finanziell unterstützt. Der Fertigungsleiter ist nicht der einzige, der sich zusätzlich qualifiziert. Auch der 28-jährige Buchhalter bildet sich gerade zum Bilanzbuchhalter weiter.

Um etwa 20 Prozent hat sich der Umsatz erhöht, seit Andreas Böhm das Unternehmen übernommen hat. Um die wachsende Nachfrage befriedigen zu können, hat der junge Firmenchef 2014 und 2015 jeweils eine neue, größere Plasmanitrieranlage fertigen und aufstellen lassen. Noch dieses Jahr soll eine weitere hinzukommen. "Damit wird innerhalb von drei Jahren insgesamt etwa eine halbe Million Euro investiert sein", sagt Böhm. "Es wird allmählich Zeit, über einen Umzug in ein größeres Objekt nachzudenken", so Böhm.

Doch was ist überhaupt Plasmanitrieren? "Es hat jedenfalls nichts mit Blut zu tun", sagt der Firmenchef lachend, weil er das auch immer wieder Ärzten erklärt, die ihn danach fragen. "Plasma, auch bekannt als der vierte Aggregatzustand, ist ein elektrisch leitfähiges Gas", erläutert er. "Das Plasmanitrieren nutzt diesen physikalischen Effekt für die Oberflächenhärtung metallischer Werkstücke bei niedrigen Temperaturen, um einen hervorragenden Verschleißschutz in Kombination mit einen hohen Grad an Maßhaltigkeit zu erreichen."