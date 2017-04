Stollberger optimieren Laser-Scheinwerfer

Mit der neuesten Technologie können Autofahrer in der Nacht viel weiter sehen - in manchen Modellen von Audi oder BMW werden die Strahler schon eingesetzt. Eine Firma aus der Region liefert dafür wichtige Bauteile.

Von Jan Oechsner

Stollberg. LED-Licht war gestern. Künftig werden immer mehr Autoscheinwerfer mit Lasertechnologie ausgerüstet - diese strahlen bis zu 600 Meter, oftmals doppelt so weit wie herkömmliche LED-Scheinwerfer. Zudem illuminieren sie bewegliche Gegenstände besser - vom Fußgänger über andere Autos bis hin zum Reh, welches plötzlich aus dem Wald kommt. Diese Gegenstände fallen so sprichwörtlich besser ins Auge, die Sicherheit wird merklich erhöht. Diese neue Technologie wird bereits in Serie im neuen 7er BMW und im Audi R8 eingesetzt.

Nicht ganz unbeteiligt an dieser Entwicklung ist die PTF Group mit Sitz in Stollberg. "Wir liefern wichtige mechanische Komponenten des Scheinwerfers zu, damit Reflexion und Ausrichtung des Laserstrahls optimiert werden", so Geschäftsführer Oliver F. Zintl, zuständig für Gesamtvertrieb und Marketing.

Den Auftrag für einen großen Autozulieferer - der Name darf aus Geheimhaltungsgründen nicht genannt werden - gibt es schon seit 2014. Das erste Jahr, so Zintl, war vor allem der Entwicklung gewidmet. "So gab es zwar hohe Vorgaben an die Lichtleistung, aber die Umsetzung hinkte damals den Wünschen hinterher", erläutert Zintl. PTF habe es als Systemanbieter dann aber sozusagen geschafft, aus einem Rohdiamanten einen wertvollen Stein zu kreieren. So gibt es beispielsweise eine intelligente kameragesteuerte Funktion, die ab etwa 60 Stundenkilometer eine präzisere Ausleuchtung der Straße erreicht.

In Fachkreisen wird aber auch aus anderen Gründen für die Laserdioden geschwärmt. Eine solche erzeuge nämlich einen nahezu punktförmigen Lichtstrom auf einigen Tausendstel Millimetern, die Leuchtdichte der LED werde teils um etwa das Vierfache übertroffen. Daraus folgt: Automobilbauer können Scheinwerfer in Zukunft noch viel kleiner gestalten, sparen so Gewicht und Kosten. Zudem entsteht mehr Spielraum für innovatives Design. Mittlerweile hat allein dieser Auftrag für PTF einen Umsatz von 7,5 Millionen Euro über die vergangenen drei Jahre generiert. "Das ist ein sehr großer Auftrag für uns", so Zintl. Die Stollberger sind auch bei anderen Großprojekten mit dabei - ein Beispiel ist die Airbus-Reihe A330, A340, A350 und mittlerweile auch den dicken A380. PTF stellt hier für die Höhenruder der Flugzeuge hochpräzise Ventilbaugruppen für den richtigen Öldruck her. Damit haben die Stollberger Teile Einfluss auf das richtige Steuern der Höhenruder.