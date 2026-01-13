#3000Garagen: Was von dem großen Kuha-Projekt bleibt

Die Gemeinschaft der Garagenbesitzer stärken und das Kulturgut Garage beleuchten. Darum ging es beim Projekt „#3000 Garagen“. Hat das funktioniert? Was bleibt davon übrig?

Aus einem Zwischenlager für Terrassenmöbel ist bei Julie und Pierre Duske ein Ort der Begegnung geworden. Das Kulturhauptstadt-Projekt „#3000Garagen" hat ihr Leben verändert.