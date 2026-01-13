MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße.
Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße. Bild: Andreas Seidel
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße.
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße. Bild: Pierre Duske
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen.
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen. Bild: Andreas Seidel
Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße.
Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße. Bild: Andreas Seidel
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße.
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße. Bild: Pierre Duske
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen.
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
#3000Garagen: Was von dem großen Kuha-Projekt bleibt
Redakteur
Von Jana Peters
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gemeinschaft der Garagenbesitzer stärken und das Kulturgut Garage beleuchten. Darum ging es beim Projekt „#3000 Garagen“. Hat das funktioniert? Was bleibt davon übrig?

Aus einem Zwischenlager für Terrassenmöbel ist bei Julie und Pierre Duske ein Ort der Begegnung geworden. Das Kulturhauptstadt-Projekt „#3000Garagen“ hat ihr Leben verändert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.01.2026
4 min.
„Wunder von Hainichen“: Stadt erlebt seltenen Babyboom zwischen Weihnachten und Neujahr
Von links: Die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler waren mit ihren Familien im Rathaus bei OBM Dieter Greysinger (l.) zu Gast.
Weihnachts-, Silvester- und Neujahrsbabys auf einen Schlag: Mit Lasse, Hugo und Mia erlebt Hainichen einen wahren Kindersegen im neuen Jahr. Den kann die Stadt gut gebrauchen, denn sie schrumpft.
Manuel Niemann
23.11.2025
4 min.
„Das war unsere große Chance, wie geht es jetzt weiter?“: Wissenschaftler stimmt auf den Kater nach Chemnitz 2025 ein
Wie politisch ist ein Garagenkonzert? Konkret lässt sich das nicht festmachen. Für Soziologe Ulf Bohmann liegt der gesellschaftliche Wert im bloßen Zusammenkommen.
Ulf Bohmann hält das Projekt „#3000 Garagen“ für ein gutes Beispiel, wie Menschen zusammengebracht wurden. Der Professor für Soziologie und sein Team an der TU haben die gesellschaftliche Relevanz von Chemnitz 2025 untersucht und zeigen auf, was bleibt.
Jens Kassner
27.11.2025
7 min.
Wir gehen rein: Die Küche aus der Garage - wie die Kuratorin des Kuha-Garagenprojekts wohnt
Garagen-Kuratorin Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka in ihrer Chemnitzer Küche, in der ein altes, orangefarben gestrichenes und auf die Seite gelegtes Fenster als Spritzschutz für den Herd dient.
Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka zwischen upgecycelten Küchenregalen, polnischer Suppe, japanischer Kunst und Kofferaufklebern aus alten Zeiten.
Katharina Leuoth
12.01.2026
4 min.
„Das kommt überraschend“: Gerichtsentscheidung zur Alm in Klingenthal
Der anhaltende Streit um das Befahren der Straße Zur Alm in Klingenthal kostet das Ehepaar Kaiser als Anwohner schon seit Jahren Nerven.
Im juristischen Streit zwischen dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und der Stadt Klingenthal um die Zufahrt auf die Alm hat die Stadt einen Erfolg errungen. Warum Anwohner davon nicht begeistert sind.
Daniela Hommel-Kreißl
10:42 Uhr
3 min.
Kinder auf dem Sessellift: So fahren sie sicher
Sicherer Sitz ist das A und O: Kinder sollten beim Einstieg in den Sessellift gut platziert und mit dem Rücken an der Lehne sitzen.
Wie Eltern ihren Kindern beim Einsteigen in den Sessellift helfen – und warum das Liftpersonal dabei eine wichtige Rolle spielen kann.
10:46 Uhr
4 min.
Heidi im Erzgebirge: Junge Theaterleute bringen einen Welterfolg auf die Bühne
 6 Bilder
Mittlerweile liegt Anspannung in der Luft: Suri Heldner (15), Lara Vigilowsky (17), Laura Richter (16), Clementine Loos (15) und Linda Hofmann (15, v. l.) zählen zum Ensemble.
Zwischen zwölf und 19 Jahre alt sind die Laienschauspieler aus Thum. Wieso sie am Sonntag kein Märchen auf die Bühne bringen. Und was das mit dem besonderen Theaterleiter-Trio zu tun hat.
Katrin Kablau
Mehr Artikel