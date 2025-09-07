Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Arbeit von Luke Carter war eines der beiden Werke, an denen sich die Antisemitismus-Vorwürfe entzündeten.
Die Arbeit von Luke Carter war eines der beiden Werke, an denen sich die Antisemitismus-Vorwürfe entzündeten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Arbeit von Luke Carter war eines der beiden Werke, an denen sich die Antisemitismus-Vorwürfe entzündeten.
Die Arbeit von Luke Carter war eines der beiden Werke, an denen sich die Antisemitismus-Vorwürfe entzündeten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Meinung
Kommentar
Ibug: Warum die Antisemitismus-Debatte das Festival besonders wertvoll macht
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
Das Chemnitzer Street-Art-Festival war so politisch wie noch nie. Die Vorwürfe gegen zwei Kunstwerke wurden breit diskutiert. Profitiert hat davon nicht nur die Freiheit der Kunst.

Geht doch! Diese Debatte um zwei Kunstwerke auf dem Chemnitzer Kunstfestival Ibug hat diejenigen, die sich offen der Diskussion zugewandt haben, mit Sicherheit schlauer gemacht. Und sie hat gezeigt, dass man sich auch gegen Kritik behaupten kann, nicht von vornherein kleinbeigeben muss, nur weil die eigene Position Regierungshandeln schonungslos...
