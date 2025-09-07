Ibug: Warum die Antisemitismus-Debatte das Festival besonders wertvoll macht

Das Chemnitzer Street-Art-Festival war so politisch wie noch nie. Die Vorwürfe gegen zwei Kunstwerke wurden breit diskutiert. Profitiert hat davon nicht nur die Freiheit der Kunst.

Geht doch! Diese Debatte um zwei Kunstwerke auf dem Chemnitzer Kunstfestival Ibug hat diejenigen, die sich offen der Diskussion zugewandt haben, mit Sicherheit schlauer gemacht. Und sie hat gezeigt, dass man sich auch gegen Kritik behaupten kann, nicht von vornherein kleinbeigeben muss, nur weil die eigene Position Regierungshandeln schonungslos... Geht doch! Diese Debatte um zwei Kunstwerke auf dem Chemnitzer Kunstfestival Ibug hat diejenigen, die sich offen der Diskussion zugewandt haben, mit Sicherheit schlauer gemacht. Und sie hat gezeigt, dass man sich auch gegen Kritik behaupten kann, nicht von vornherein kleinbeigeben muss, nur weil die eigene Position Regierungshandeln schonungslos...