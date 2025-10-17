167 Kilo Eiswürfel in sechs Stunden: Hundesportverein aus Limbach-Oberfrohna räumt bei Gewinnspiel ab

Der Hundesportverein Pleißa hat bei einem Radiogewinnspiel 2500 Euro gewonnen. Dafür mussten Kühltruhen geplündert werden. Was die verstorbene Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller damit zu tun hat.

57 Kilogramm Eiswürfel in sechs Stunden aufzutreiben, klingt zunächst nach einer Aufgabe, die kein Mensch lösen kann. Dem Hundesportverein Pleißa in Limbach-Oberfrohna ist am Donnerstag aber genau das gelungen. Statt der 57 Kilogramm organisierten Vereinsmitglieder und zahlreiche helfenden Hände in kürzester Zeit ganze 167 Kilogramm... 57 Kilogramm Eiswürfel in sechs Stunden aufzutreiben, klingt zunächst nach einer Aufgabe, die kein Mensch lösen kann. Dem Hundesportverein Pleißa in Limbach-Oberfrohna ist am Donnerstag aber genau das gelungen. Statt der 57 Kilogramm organisierten Vereinsmitglieder und zahlreiche helfenden Hände in kürzester Zeit ganze 167 Kilogramm...