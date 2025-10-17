Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 167 Kilo Eiswürfel in sechs Stunden: Hundesportverein aus Limbach-Oberfrohna räumt bei Gewinnspiel ab

2500 Euro hat der Hundesportverein Pleißa bei einem Radiogewinnspiel erspielt.
2500 Euro hat der Hundesportverein Pleißa bei einem Radiogewinnspiel erspielt.
Chemnitz Umland
167 Kilo Eiswürfel in sechs Stunden: Hundesportverein aus Limbach-Oberfrohna räumt bei Gewinnspiel ab
Redakteur
Von Julia Grunwald
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hundesportverein Pleißa hat bei einem Radiogewinnspiel 2500 Euro gewonnen. Dafür mussten Kühltruhen geplündert werden. Was die verstorbene Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller damit zu tun hat.

57 Kilogramm Eiswürfel in sechs Stunden aufzutreiben, klingt zunächst nach einer Aufgabe, die kein Mensch lösen kann. Dem Hundesportverein Pleißa in Limbach-Oberfrohna ist am Donnerstag aber genau das gelungen. Statt der 57 Kilogramm organisierten Vereinsmitglieder und zahlreiche helfenden Hände in kürzester Zeit ganze 167 Kilogramm...
