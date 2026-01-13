MENÜ
  • #3000Garagen: Was von dem großen Kuha-Projekt bleibt

Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße.
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße.
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen.
Pierre und Julie Duske vor ihrer Garage in der Ahornstraße.
Ein Sommerabend, lauschige Musik, entspannte Stimmung: Eines der Garagenkonzerte auf dem Hof an der Ahornstraße.
Künstler Martin Maleschka (Mitte) sammelte Gegenstände aus Garagen und bekam zum Beispiel von Uwe Fretsch (rechts) Auto-Ersatzteile gespendet oder ausgeliehen.
Chemnitz
#3000Garagen: Was von dem großen Kuha-Projekt bleibt
Von Jana Peters
Die Gemeinschaft der Garagenbesitzer stärken und das Kulturgut Garage beleuchten. Darum ging es beim Projekt „#3000 Garagen“. Hat das funktioniert? Was bleibt davon übrig?

Aus einem Zwischenlager für Terrassenmöbel ist bei Julie und Pierre Duske ein Ort der Begegnung geworden. Das Kulturhauptstadt-Projekt „#3000Garagen“ hat ihr Leben verändert.
