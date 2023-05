40.000 Medien und 85.000 Ausleihen pro Jahr: Darum ist die Stadtbibliothek in Limbach-Oberfrohna so erfolgreich

Bücher wohin das Auge reicht. Der Duft von gelesenen Seiten in der Luft. Und dazwischen eine Vielzahl von DVDs, Hörbüchern, Zeitschriften, Brett- und Konsolenspielen. Damit lockt die Stadtbibliothek "Gert Hofmann" in Limbach-Oberfrohna jährlich zahlreiche Besucher an ihren aktuellen Standort in der Moritzstraße.