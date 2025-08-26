66 Mathematik-Genies lösen in Chemnitz komplizierte Aufgaben bei mitteleuropäischer Olympiade

Der 14-jährige Philipp Gutenthaler löst sie in seiner Freizeit Matheaufgaben, an denen selbst Mathematiklehrer verzweifeln. In Chemnitz nimmt er an der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade teil.

Philipp Gutenthaler hat eine Lieblingsformel. Sie sei klein und hilfreich, sagt der 14-Jährige aus Vöcklabruck in Österreich und meint damit die dritte binomische Formel. Wozu man diese brauchen kann? Dazu später mehr. Philipp ist der jüngste von insgesamt 66 Jugendlichen aus Halbeuropa, die diese Woche nach Chemnitz gekommen sind, um hier...