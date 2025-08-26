Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • 66 Mathematik-Genies lösen in Chemnitz komplizierte Aufgaben bei mitteleuropäischer Olympiade

Philipp Gutenthaler aus Österreich nimmt als jüngster Teilnehmer bei der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade in Chemnitz teil.
Philipp Gutenthaler aus Österreich nimmt als jüngster Teilnehmer bei der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade in Chemnitz teil. Bild: Toni Söll
Philipp Gutenthaler aus Österreich nimmt als jüngster Teilnehmer bei der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade in Chemnitz teil.
Philipp Gutenthaler aus Österreich nimmt als jüngster Teilnehmer bei der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade in Chemnitz teil. Bild: Toni Söll
Chemnitz
66 Mathematik-Genies lösen in Chemnitz komplizierte Aufgaben bei mitteleuropäischer Olympiade
Von Johannes Fromm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 14-jährige Philipp Gutenthaler löst sie in seiner Freizeit Matheaufgaben, an denen selbst Mathematiklehrer verzweifeln. In Chemnitz nimmt er an der Mitteleuropäischen Mathematik-Olympiade teil.

Philipp Gutenthaler hat eine Lieblingsformel. Sie sei klein und hilfreich, sagt der 14-Jährige aus Vöcklabruck in Österreich und meint damit die dritte binomische Formel. Wozu man diese brauchen kann? Dazu später mehr. Philipp ist der jüngste von insgesamt 66 Jugendlichen aus Halbeuropa, die diese Woche nach Chemnitz gekommen sind, um hier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
24.08.2025
4 min.
Lange vor ChatGPT: Wie dieser Mathematik-Prof die TU Chemnitz zum Vorreiter bei Künstlicher Intelligenz machte
Der Mathematik-Professor Martin Stoll vor der Orangerie am Reichenhainer Campus der TU Chemnitz. Die Uni macht er zum Pionier bei KI.
Nach Chemnitz hat es Martin Stoll schon das zweite Mal verschlagen: Eher zufällig, wie er behauptet, so wie er auch schon in Oxford gelandet ist. Auch als er die TU Chemnitz zum Pionier macht, sieht er eher ein Trend.
Johannes Fromm
19.08.2025
4 min.
„Schule muss innovativer werden“: Wie eine Chemnitzer Oberschule ziemlich viel richtig macht
Marija Ambrazeviciute (Emesa) erklärt den Schülern Jaylen und Rodi (9. Klasse) das sprühen mit Spraydosen an einer Wand.
Graffiti an der Schulwand? Skeptiker mögen sich bestätigt sehen, doch die Oberschule Untere Luisenschule zeigt, dass sie mehr ist als ihr Ruf.
Johannes Fromm
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
Mehr Artikel