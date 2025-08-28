Abend voller Musik soll auf das Chemnitzer Schönherrfest einstimmen

Am 29. August stehen in dem traditionsreichen Gebäudekomplex ab 18 Uhr alle Zeichen auf Party.

Chemnitz. Ein Auftritt des Eltern-Ensembles des Chemnitzer Studios W.M. bildet am 29. August um 18 Uhr den stimmungsvollen Auftakt des diesjährigen Schönherrfestes, das tags darauf in der Schönherrfabrik (im Bild) stattfindet. Doch der Vorabend des Festes hat noch mehr zu bieten: Gegen 19.30 Uhr beginnt der Auftritt der Band Strela, der die Rockband The Clausenpowns auf der Bühne folgt. Nach Veranstalterangaben handelt es sich um den einzigen Deutschland-Auftritt der Musiker aus Los Angeles/USA, die gerade auf Welttournee sind. Die Band, die im Laufe ihrer Karriere Songs für Kollegen von Metallica, Green Day, Ramones und vielen weiteren Rockgrößen geschrieben hat, wird diese in ihrer eigenen Version präsentieren. Bei einer Disco-Video-Show, die sich anschließt, kann bis Mitternacht zu Musik der 70er-, 80er- und 90er-Jahre getanzt werden. (gp) Foto: Wolfgang Schmidt/Archiv

Informationen zum Programm des Schönherrfestes am 30. August stehen im Internet. www.freiepresse.de/schoenherrfest