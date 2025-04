Abgestempelt in Chemnitz: Run auf die Kulturhauptstadt-Sondermarke als symbolische Luftpost

Eine lange Schlange bildet sich am Ikarus-Gebäude an der Stollberger Straße. Viele Chemnitzer wollen die Briefmarke mit dem Flughafen-Motiv am Tag der Erstausgabe erwerben.

Schon kurz nach 9 Uhr hat sich Annerose Zsiga am improvisierten Verkaufsstand der Deutschen Post angestellt. Sie ist die Erste in der Schlange, welche schnell anwächst. Die Motivation ist so wie bei allen Interessenten klar. Sie möchten nicht nur die Marke erwerben. Die wird es bei einer Auflage von 1,8 Millionen Stück auch in einem halben Jahr... Schon kurz nach 9 Uhr hat sich Annerose Zsiga am improvisierten Verkaufsstand der Deutschen Post angestellt. Sie ist die Erste in der Schlange, welche schnell anwächst. Die Motivation ist so wie bei allen Interessenten klar. Sie möchten nicht nur die Marke erwerben. Die wird es bei einer Auflage von 1,8 Millionen Stück auch in einem halben Jahr...