Abzocke oder Prävention: Kommt der Superblitzer in Limbach-Oberfrohna?

Die Frage nach dem Nutzen eines sogenannten Enforcement-Trailers spaltet den Limbach-Oberfrohnaer Stadtrat. Dabei geht es nur um einen halbjährigen Test. Am Ende fiel die Entscheidung knapp.

Beim Blitzen hört der Spaß auf – so kann man die Debatte um den probeweisen Einsatz eines Superblitzers in Limbach-Oberfrohna umreißen. Im Kern ging es um die Frage, ob die Stadt dabei abzocken oder Temposünder präventiv abschrecken will. Aber auch zu anderen Punkten gab es Disput. Beim Blitzen hört der Spaß auf – so kann man die Debatte um den probeweisen Einsatz eines Superblitzers in Limbach-Oberfrohna umreißen. Im Kern ging es um die Frage, ob die Stadt dabei abzocken oder Temposünder präventiv abschrecken will. Aber auch zu anderen Punkten gab es Disput.