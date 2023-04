ASR schafft Bargeldzahlung an Wertstoffhöfen in Chemnitz ab

Ab kommender Woche werden an den fünf Standorten im Stadtgebiet ausschließlich Geldkarten oder Apps akzeptiert. Wer das nicht will, muss einen Umweg in Kauf nehmen.

An den Wertstoffhöfen in Chemnitz kann ab kommender Woche nur noch mit Geldkarte bezahlt werden. Das hat der für die Höfe zuständige Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb ASR mitgeteilt. Die Bargeldzahlung entfällt damit ab 2. Mai. An den Wertstoffhöfen in Chemnitz kann ab kommender Woche nur noch mit Geldkarte bezahlt werden. Das hat der für die Höfe zuständige Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb ASR mitgeteilt. Die Bargeldzahlung entfällt damit ab 2. Mai.