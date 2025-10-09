Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Auf einer Baustelle kann kein Geschäft betrieben werden“: Diska-Aus wirbelt Umbaupläne im Olipark an A4 durcheinander

Der Olipark in Lichtenau an der A4 vor den Toren von Chemnitz mit seiner markanten Werbung für das Einkaufszentrum mit McDonalds-Imbiss.
Der Olipark in Lichtenau an der A4 vor den Toren von Chemnitz mit seiner markanten Werbung für das Einkaufszentrum mit McDonalds-Imbiss. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Olipark in Lichtenau an der A4 vor den Toren von Chemnitz mit seiner markanten Werbung für das Einkaufszentrum mit McDonalds-Imbiss.
Der Olipark in Lichtenau an der A4 vor den Toren von Chemnitz mit seiner markanten Werbung für das Einkaufszentrum mit McDonalds-Imbiss. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz Umland
„Auf einer Baustelle kann kein Geschäft betrieben werden“: Diska-Aus wirbelt Umbaupläne im Olipark an A4 durcheinander
Redakteur
Von Bettina Junge
Das Ladensterben im Olipark in Lichtenau erreicht seinen Tiefpunkt. Mit der Schließung des Diska-Marktes bleibt nur noch eine Handvoll Geschäfte übrig. Ist damit der Neuanfang gefährdet?

„Es ist 10 Minuten vor 12.“ Diesen Spruch im Post- und Lotto-Laden im Einkaufszentrum Olipark in Lichtenau müsste der Inhaber eigentlich längst schon auf 10 Minuten nach 12 stellen. Denn das Ladensterben im 1991 eröffneten Fachmarktzentrum an der A4 ist auf seinem traurigen Tiefpunkt angelangt. Von den einst knapp 40 Geschäften gibt es nur...
