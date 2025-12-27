Auswandern mit 24 Jahren: Chemnitzer kocht sich bis nach Kanada

Von der DDR über die Schweiz bis nach Ontario: Andreas Drechsel hat schon in 13 Küchen dieser Welt gekocht. Dass er diesen Beruf vor 40 Jahren erlernte, hat er sich selbst und einem TV-Promi zu verdanken.

Der eine wird durch Kochshows inspiriert, der andere von seinen Eltern überzeugt, wieder andere hören bei der Berufswahl auf einen Berufsberater. Andreas Drechsel hat selber seinen Weg zum Koch gefunden. Als er zwölf Jahre alt war, musste sich der Junge in der Karl-Marx-Städter Wohnung mittags selbst versorgen. Die Eltern waren tagsüber auf... Der eine wird durch Kochshows inspiriert, der andere von seinen Eltern überzeugt, wieder andere hören bei der Berufswahl auf einen Berufsberater. Andreas Drechsel hat selber seinen Weg zum Koch gefunden. Als er zwölf Jahre alt war, musste sich der Junge in der Karl-Marx-Städter Wohnung mittags selbst versorgen. Die Eltern waren tagsüber auf...