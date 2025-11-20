Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Autodiebstahl ohne Führerschein: Haftstrafe für Wiederholungstäter aus Limbach-Oberfrohna

Ein 37-jähriger aus Limbach-Oberfrohna muss bald eine Haftstrafe antreten.
Ein 37-jähriger aus Limbach-Oberfrohna muss bald eine Haftstrafe antreten.
Chemnitz Umland
Autodiebstahl ohne Führerschein: Haftstrafe für Wiederholungstäter aus Limbach-Oberfrohna
Redakteur
Von Julia Grunwald
Mehrere Vergehen brachten einen vielfach vorbestraften 37-Jährigen vor Gericht. Gegen das Urteil wollte er sich wehren, überlegte es sich aber anders. Das brachte ihm eine zusätzliche Strafe ein.

Er brach in ein Haus in Limbach-Oberfrohna ein, entwendete die Fahrzeugschlüssel eines dort abgestellten Autos und klaute dieses anschließend. Einen gültigen Führerschein besitzt der Mann nicht. Zudem soll er in Limbach-Oberfrohna zahlreiche Autos mutwillig beschädigt haben. Es sind nur zwei von zahlreichen Taten wegen denen ein vielfach...
