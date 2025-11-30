B-Plan, UK, Haus Arthur: Prominente Chemnitzer Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bangen um Fortbestand

Chemnitz
Ein Vorschlag des Rathauses sieht vor, dass zahlreiche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe weniger Geld bekommen oder sogar gar nicht mehr gefördert werden. Selbst die städtische Kinderbeauftragte äußert Kritik.
Mehrere Jugendclubs und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bangen um ihre Zukunft. Auf die Veröffentlichung einer Förderliste des Rathauses, über die der Jugendhilfeausschuss am 9. Dezember entscheiden soll, reagierten einige Träger mit Alarmsignalen. Tenor: Wenn das so kommt, fallen wichtige Angebote in den Stadtteilen womöglich...
