Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • B-Plan, UK, Haus Arthur: Prominente Chemnitzer Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bangen um Fortbestand

Der Jugendclub B-Plan soll Stellen kürzen. Der Trägerverein fürchtet weitreichende Konsequenzen.
Der Jugendclub B-Plan soll Stellen kürzen. Der Trägerverein fürchtet weitreichende Konsequenzen. Bild: A. Seidel/Archiv
Der Jugendclub B-Plan soll Stellen kürzen. Der Trägerverein fürchtet weitreichende Konsequenzen.
Der Jugendclub B-Plan soll Stellen kürzen. Der Trägerverein fürchtet weitreichende Konsequenzen. Bild: A. Seidel/Archiv
Chemnitz
B-Plan, UK, Haus Arthur: Prominente Chemnitzer Einrichtungen für Kinder und Jugendliche bangen um Fortbestand
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Vorschlag des Rathauses sieht vor, dass zahlreiche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe weniger Geld bekommen oder sogar gar nicht mehr gefördert werden. Selbst die städtische Kinderbeauftragte äußert Kritik.

Mehrere Jugendclubs und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe bangen um ihre Zukunft. Auf die Veröffentlichung einer Förderliste des Rathauses, über die der Jugendhilfeausschuss am 9. Dezember entscheiden soll, reagierten einige Träger mit Alarmsignalen. Tenor: Wenn das so kommt, fallen wichtige Angebote in den Stadtteilen womöglich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
06.11.2025
4 min.
Streichkonzert in Chemnitz: Immer mehr Einrichtungen bangen
Eines von gut zwei Dutzend bedrohten Angeboten: der Kinder- und Jugendklub „Mikado“ auf dem Chemnitzer Sonnenberg soll schließen.
Nach der Filmwerkstatt könnten auch im Haus Arthur auf dem Kaßberg die Lichter in der Jugendarbeit ausgehen, ebenso in mehreren Klubs in den Stadtteilen. In der Politik regt sich Widerstand.
Michael Müller
18.11.2025
3 min.
Mit Grablichtern vors Chemnitzer Rathaus: 200 Menschen protestieren gegen Streichungen in der Kinder- und Jugendhilfe
Mit Plakaten und Grablichtern protestierten rund 200 Menschen vor dem Rathaus.
Medienprojekte, Jugendclubs, Sozialarbeit – bei den Trägern geht die Angst davor um, kein Geld mehr von der Stadt zu bekommen. Und selbst die, die eine Förderung erhalten, müssen mit weiteren Kürzungen rechnen.
Benjamin Lummer
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel