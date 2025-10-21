Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baustopp-Anzeige und Beleidigungen: Ärger um Neubau für Chemnitzer Sportverein

Vereins-Chef Torsten Köpnick freut sich über das neue Funktionsgebäude des SV Ika. Es verfügt über drei Kabinen sowie Duschen und Toiletten.
Vereins-Chef Torsten Köpnick freut sich über das neue Funktionsgebäude des SV Ika. Es verfügt über drei Kabinen sowie Duschen und Toiletten. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Baustopp-Anzeige und Beleidigungen: Ärger um Neubau für Chemnitzer Sportverein
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach jahrelangem Warten hat der Ebersdorfer Verein ein neues Gebäude mit Umkleidekabinen und Sanitärräumen erhalten. Im Umfeld sind einige aber offenbar gar nicht froh darüber.

Ja, warmes Wasser hat es gegeben. Aber eben auch einiges, was man nicht haben möchte - verfaulte Böden beispielsweise. Kein Wunder, stammt das bisherige Vereinsheim des SV Ika doch noch aus DDR-Zeiten. "Das sind Bauarbeiterunterkünfte, die 1984 hergesetzt wurden. Und die waren schon damals gebraucht", berichtet Vereinsvorstand Torsten Köpnick....
