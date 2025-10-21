Baustopp-Anzeige und Beleidigungen: Ärger um Neubau für Chemnitzer Sportverein

Chemnitz
Nach jahrelangem Warten hat der Ebersdorfer Verein ein neues Gebäude mit Umkleidekabinen und Sanitärräumen erhalten. Im Umfeld sind einige aber offenbar gar nicht froh darüber.
Ja, warmes Wasser hat es gegeben. Aber eben auch einiges, was man nicht haben möchte - verfaulte Böden beispielsweise. Kein Wunder, stammt das bisherige Vereinsheim des SV Ika doch noch aus DDR-Zeiten. "Das sind Bauarbeiterunterkünfte, die 1984 hergesetzt wurden. Und die waren schon damals gebraucht", berichtet Vereinsvorstand Torsten Köpnick....
