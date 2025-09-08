Bowls, Brezel, Weine: Diese Läden sollen in der Chemnitzer Galerie Roter Turm öffnen

Chemnitz
Auf mehreren leeren Flächen in dem Einkaufscenter tut sich in den kommenden Wochen etwas. So bekommt Chemnitz seinen ersten „Immergrün“-Imbiss. Die erhoffte Öffnung der Galerie nach außen kommt aber vorerst nicht.
Besucher der Galerie Roter Turm bekommen in Zukunft eine noch größere Auswahl beim Essen und Trinken. Nach zuletzt mehreren Schließungen von vor allem Modeläden (Tamaris, Vero Moda) stehen in diesem Jahr noch mehrere Neueröffnungen aus. Das hat Centermanager Jörg Knöfel der „Freien Presse“ verraten.
