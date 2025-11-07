Brennende Altkleidercontainer in Adorf: Ermittler bitten um Mithilfe

Chemnitz Umland
Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit Bränden vom Anfang des Jahres und hoffen auf Zeugenhinweise.
Wer hat mehrere Altkleidercontainer in Adorf angezündet? Diese Frage beschäftigt derzeit Ermittler der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch brannten innerhalb weniger Stunden zwei Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Zweimal rückte die ortsansässige Feuerwehr aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Anfang des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.