  Brennende Altkleidercontainer in Adorf: Ermittler bitten um Mithilfe

Bild: Symbolfoto: R. Vennenbernd/dpa
Bild: Symbolfoto: R. Vennenbernd/dpa
Chemnitz Umland
Brennende Altkleidercontainer in Adorf: Ermittler bitten um Mithilfe
Redakteur
Von Julia Grunwald
Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit Bränden vom Anfang des Jahres und hoffen auf Zeugenhinweise.

Wer hat mehrere Altkleidercontainer in Adorf angezündet? Diese Frage beschäftigt derzeit Ermittler der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch brannten innerhalb weniger Stunden zwei Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Zweimal rückte die ortsansässige Feuerwehr aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Anfang des...
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
3 min.
Kaputte Bücher, gestohlene Bänke und Schmierereien: Neukirchen beklagt zunehmenden Vandalismus
Schmierereien an einer Wand, in Neukirchen wurden Einkaufswagen an Supermärkten beschmiert.
In der Erzgebirgsgemeinde kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu willkürlichen Sachbeschädigungen. In einigen Bereichen hat die Gemeinde deswegen bereits Konsequenzen gezogen.
Julia Grunwald
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
16:45 Uhr
1 min.
Zwei Altkleidercontainer brennen in Adorf: Setzt sich eine Brandserie fort?
Zweimal rückte die Feuerwehr Adorf zu brennenden Altkleidercontainer aus.
In den ersten Monaten des Jahres hatten in Adorf bereits mehrere Container gebrannt. Mittwochnacht musste die Feuerwehr erneut mehrmals ausrücken.
Julia Grunwald
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
Mehr Artikel