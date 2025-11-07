Brennende Altkleidercontainer in Adorf: Ermittler bitten um Mithilfe

Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit Bränden vom Anfang des Jahres und hoffen auf Zeugenhinweise.

Wer hat mehrere Altkleidercontainer in Adorf angezündet? Diese Frage beschäftigt derzeit Ermittler der Polizei. In der Nacht zum Mittwoch brannten innerhalb weniger Stunden zwei Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Zweimal rückte die ortsansässige Feuerwehr aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro. Anfang des...