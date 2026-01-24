Bürgerservice an Chemnitzer Sachsen-Allee: Suche nach Lösung läuft

Ist eine Wiedereröffnung denkbar, wie von Teilen der Stadtpolitik gefordert? Das sagt das Rathaus dazu.

Das Chemnitzer Rathaus schließt eine Wiedereröffnung der kürzlich geschlossenen Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee offenbar nicht aus. Derzeit würden verschiedene Varianten bzw. Möglichkeiten geprüft, äußerte eine Sprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“. Weitere Auskünfte könnten aktuell noch nicht gegeben werden.