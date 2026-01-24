MENÜ
Der Bürgerservice befand sich gleich neben dem Eingang eines großen Einkaufszentrums.
Der Bürgerservice befand sich gleich neben dem Eingang eines großen Einkaufszentrums. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Bürgerservice an Chemnitzer Sachsen-Allee: Suche nach Lösung läuft
Von Michael Müller
Ist eine Wiedereröffnung denkbar, wie von Teilen der Stadtpolitik gefordert? Das sagt das Rathaus dazu.

Das Chemnitzer Rathaus schließt eine Wiedereröffnung der kürzlich geschlossenen Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee offenbar nicht aus. Derzeit würden verschiedene Varianten bzw. Möglichkeiten geprüft, äußerte eine Sprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“. Weitere Auskünfte könnten aktuell noch nicht gegeben werden.
