Bürgerservice an Chemnitzer Sachsen-Allee: Suche nach Lösung läuft

Chemnitz
Ist eine Wiedereröffnung denkbar, wie von Teilen der Stadtpolitik gefordert? Das sagt das Rathaus dazu.
Das Chemnitzer Rathaus schließt eine Wiedereröffnung der kürzlich geschlossenen Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee offenbar nicht aus. Derzeit würden verschiedene Varianten bzw. Möglichkeiten geprüft, äußerte eine Sprecherin auf Anfrage der „Freien Presse“. Weitere Auskünfte könnten aktuell noch nicht gegeben werden.
