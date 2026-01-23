MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Burgstädter bekommen immer weniger Babys

Burgstädter bekommen weniger Babys.
Burgstädter bekommen weniger Babys. Bild: Symbolfoto: Ramona Heim/stock.adobe.com
Burgstädter bekommen weniger Babys.
Burgstädter bekommen weniger Babys. Bild: Symbolfoto: Ramona Heim/stock.adobe.com
Chemnitz Umland
Burgstädter bekommen immer weniger Babys
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur die rückläufige Anzahl an Geburten sorgt für weniger Einwohner in der Stadt am Taurasteinturm.

Burgstädt hat Zahlen zur Anzahl der Geburten 2025 in der Kommune vorgelegt. Das von Bürgermeister Lars Naumann (Freie Wähler) präsentierte Datenmaterial veranlasste ihn zu einer spontanen Aufforderung. Er bat die Burgstädter darum, künftig wieder mehr Babys zu machen. Laut Statistik erblickten 2025 in Burgstädt insgesamt 56 Mädchen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
2 min.
„RE 6“-Ärger in Burgstädt: Bürgermeister teilt gegen MRB und Deutsche Bahn aus
Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann bei seiner Rede zum Neujahrsempfang.
Die Verbindung von Chemnitz nach Leipzig und zurück hat auch einen Halt in Burgstädt. Lars Naumann nennt die Zugausfälle und Verspätungen dort eine „Blamage“.
Uwe Rechtenbach
22.01.2026
1 min.
Für wen Burgstädt 2025 offenbar an Attraktivität gewonnen hat
Die Stadt Burgstädt hatte 2025 mehr Zuzug als im Jahr 2024.
Ein Rückblick auf die Jahre 2025 und 2024 zeigt, wo es in der Stadt am Taurasteinturm im Vorjahr gut gelaufen ist.
Uwe Rechtenbach
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
11:35 Uhr
2 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
11:30 Uhr
3 min.
Kritik an Toilettenmangel in der Plauener Innenstadt: Nur ein einziges behindertengerechtes WC
Das Behinderten-WC im Rathaus-Lichthof lässt sich nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen.
Rollstuhlfahrer haben bei Stadtfesten schlechte Karten. Mobiltoiletten für Behinderte gibt es zwar, sie kosten aber Geld. Die Konsequenz: Weihnachtsmarkt und Spitzenfest fallen für diese Personen oft aus.
Sabine Schott
Mehr Artikel