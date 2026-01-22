MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Für wen Burgstädt 2025 offenbar an Attraktivität gewonnen hat

Die Stadt Burgstädt hatte 2025 mehr Zuzug als im Jahr 2024.
Die Stadt Burgstädt hatte 2025 mehr Zuzug als im Jahr 2024. Bild: Symbolfoto: Shotshop/Imago
Die Stadt Burgstädt hatte 2025 mehr Zuzug als im Jahr 2024.
Die Stadt Burgstädt hatte 2025 mehr Zuzug als im Jahr 2024. Bild: Symbolfoto: Shotshop/Imago
Chemnitz Umland
Für wen Burgstädt 2025 offenbar an Attraktivität gewonnen hat
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Rückblick auf die Jahre 2025 und 2024 zeigt, wo es in der Stadt am Taurasteinturm im Vorjahr gut gelaufen ist.

Die Statistik für Burgstädt weist 2025 zwei positive Tendenzen auf. Einerseits zogen mehr Menschen als 2024 in die Stadt. Andererseits gab es eine höhere Anzahl angemeldeter Gewerbe. Bürgermeister Lars Naumann (Freie Wähler) stellte zum Neujahrsempfang folgende Daten vor: Die Anzahl der Zuzüge im vergangenen Jahr lag bei 461 Personen. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter bekommen immer weniger Babys
Burgstädter bekommen weniger Babys.
Nicht nur die rückläufige Anzahl an Geburten sorgt für weniger Einwohner in der Stadt am Taurasteinturm.
Uwe Rechtenbach
20:00 Uhr
3 min.
Skurriler Prozess in Zwickau: 44-Jähriger soll mit einer Krücke auf Polizisten eingeschlagen haben
Bei einer Verkehrskontrolle soll eine Krücke als Waffe gedient haben.
Eine gewöhnliche Verkehrskontrolle wird zur Bedrohung: Ein Mann benutzt laut Darstellung der Beamten eine Krücke als Waffe.
Frank Dörfelt
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
20.01.2026
2 min.
„RE 6“-Ärger in Burgstädt: Bürgermeister teilt gegen MRB und Deutsche Bahn aus
Burgstädts Bürgermeister Lars Naumann bei seiner Rede zum Neujahrsempfang.
Die Verbindung von Chemnitz nach Leipzig und zurück hat auch einen Halt in Burgstädt. Lars Naumann nennt die Zugausfälle und Verspätungen dort eine „Blamage“.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel