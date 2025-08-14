Buttersäure-Angriff in Chemnitz: Verfassungsschutz analysiert Bekennerschreiben

Chemnitz
Die Attacke gegen ein Auto im Stadtteil Kappel zu Wochenbeginn galt offenbar einem Kader der rechtsextremistischen Identitären Bewegung. Und es soll nicht der einzige Angriff in jener Nacht gewesen sein.
Wenige Tage nach einem Angriff mit einer übelriechenden Flüssigkeit auf ein Auto im Chemnitzer Stadtteil Kappel ist im Internet ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform Indymedia heißt es, das Fahrzeug sei gezielt „mit Buttersäure unbrauchbar gemacht“ worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.