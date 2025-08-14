Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Buttersäure-Angriff in Chemnitz: Verfassungsschutz analysiert Bekennerschreiben

Einsatz im Wohngebiet: Autoscheibe eingeschlagen, stinkende Buttersäure im Innenraum versprüht.
Einsatz im Wohngebiet: Autoscheibe eingeschlagen, stinkende Buttersäure im Innenraum versprüht.
Chemnitz
Buttersäure-Angriff in Chemnitz: Verfassungsschutz analysiert Bekennerschreiben
Von Michael Müller
Die Attacke gegen ein Auto im Stadtteil Kappel zu Wochenbeginn galt offenbar einem Kader der rechtsextremistischen Identitären Bewegung. Und es soll nicht der einzige Angriff in jener Nacht gewesen sein.

Wenige Tage nach einem Angriff mit einer übelriechenden Flüssigkeit auf ein Auto im Chemnitzer Stadtteil Kappel ist im Internet ein anonymes Bekennerschreiben aufgetaucht. Auf der Plattform Indymedia heißt es, das Fahrzeug sei gezielt „mit Buttersäure unbrauchbar gemacht“ worden.
