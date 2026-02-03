„Chefsache“ in schwierigen Zeiten: Wie steht es um die Wirtschaftsoffensive in Chemnitz?

Die Wirtschaftsförderung in Chemnitz wurde in den letzten Jahren umstrukturiert – Folge eines Wahlkampfversprechens, das der Chemnitzer Oberbürgermeister gegeben hatte. Hat sich das gelohnt?

Vor der Wahl versprach Oberbürgermeister Sven Schulze, die Wirtschaft zur Chefsache zu machen. Vor drei Jahren hat er der CWE die Wirtschaftsförderung entzogen und im Rathaus angedockt. Die Nachfolgeorganisation CTM wird mittlerweile abgewickelt, erlebt in diesen Tagen ihre letzten Atemzüge. Immer mehr Stimmen fragen sich: Was hat das gebracht?