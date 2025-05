Chemieunternehmen Tunap baut neues Logistikzentrum in Lichtenau: Was heißt das für die Anwohner?

In der Bahnhofstraße soll ein neues Logistikzentrum von Tunap entstehen. Das Ziel: besserer Warenfluss und weniger Lkw-Verkehr. Wie das funktionieren soll.

Seit mehr als 120 Jahren wird in der Bahnhofstraße in Lichtenau Industriegeschichte geschrieben. Jetzt kündigt das Chemieunternehmen Tunap für 2027 eine Großinvestition an. Der Aerosolspezialist will mit einem neuen Logistikzentrum den Warenfluss und die Produktion verbessern, sagt Firmensprecher Martin Rappenglück. Mit der geplanten...