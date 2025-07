Chemnitz: Die Wiedergeburt des Metallbrunnens aus dem Klinikum steht bevor

Vor sieben Jahren wurde die Brunnenanlage aus Edelstahl im Klinikum Flemmingstraße abgebaut. Jetzt stehen Sanierung und Aufbau an einem neuen Standort bevor.

So wie früher riesige Kessel vom Altchemnitzer Unternehmen Germania auf Spezialfahrzeugen nachts durch die Stadt transportiert wurden, machte vor wenigen Tagen eine andere spezielle Ladung die Reise auf einem Tieflader mit Polizeibegleitung in umgekehrter Richtung. Es sind die Teile des Metallbrunnens, der bis 2018 im städtischen Klinikum an der...