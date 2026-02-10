MENÜ
  • Chemnitz: Elite-Soldatin rettet Jugendliche vor sexuellem Übergriff im RE 6

Ein Mann will sich im Zug an einer Minderjährigen vergreifen. Es ist das 141. Mal, dass der 65-jährige Deutsche polizeiauffällig wird. Aber es passiert nichts. Wie kann das sein?

Das ist so ein Fall, bei dem jeder fragt, wie das sein kann, involvierte Kontrollinstanzen aber mit den Schultern zucken. Fakt ist: Die Hauptzeugin wurde nicht befragt, das Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt, obwohl der Täter bei der Bundespolizei in Chemnitz seit knapp zwei Jahren 141 mal aufgefallen und deshalb aktenkundig ist.
