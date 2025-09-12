Chemnitz: Kabeldiebe machen mindestens fünf E-Ladesäulen unbrauchbar

Die Suche nach einem Ladepunkt gestaltete sich für einen E-Auto-Fahrer schwierig. Die Polizei prüft die Fälle nun.

Im Chemnitzer Süden trieben offenbar Kabeldiebe ihr Unwesen. An mindestens fünf E-Ladestationen sind die Ladekabel abgeschnitten worden; die Stationen dadurch unbrauchbar. E-Auto-Fahrer Reinhard Tampe entdeckte die Schäden am Freitagmittag. Seit fünf Jahren ist er mit elektrischen Pkw unterwegs. Seit dem vergangenen Jahr würden solche...