Chemnitz: Klänge von Bach zum Auftakt des 4. Sinfoniekonzerts in der Stadthalle

In dieser Aufführung wird die Orgel des Hauses erklingen. Am Instrument ist der Organist Christian Schmitt zu erleben.
Festliche Klänge stehen am 3. Dezember ab 19.30 Uhr in der Chemnitzer Stadthalle zum 4. Sinfoniekonzert auf dem Programm. Eingeleitet wird es mit Johann Sebastian Bachs drittem Brandenburgischen Konzert. Besonderes Highlight des Abends, so versprechen die Organisatoren, ist, dass die große Orgel der Stadthalle zu erleben sein wird. 1976 von der Orgelbaufirma Jehmlich aus Dresden geschaffen, verfügt sie über eine beeindruckende Palette an Klangfarben. Als Organist wird Christian Schmitt (Foto) am Instrument zu erleben sein. In Chemnitz spielt er das Konzert für Orgel, Streicher und Pauke von Francis Poulenc und die Toccata festiva von Samuel Barber. Im Anschluss rückt Sopranistin Akiho Tsujii mit Klängen von Engelbert Humperdinck das Weihnachtsfest in greifbare Nähe. Dann soll Nikolai Rimski-Korsakows Suite aus der Oper „Die Nacht“ vor Weihnachten Anregungen dazu liefern, wie sich die Wünsche der Liebsten noch in letzter Minute erfüllen lassen. Weitere Informationen zu Tickets und Konzert gibt es im Internet. (reu)