  • Chemnitz: Regiobahn-Kunden müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten.
Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel
Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten.
Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es zu Einschränkungen wegen Bauarbeiten. Bild: Symbolfoto: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Regiobahn-Kunden müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Bauarbeiten muss die Regiobahn ihre Fahrpläne anpassen. Aber auch nicht alle Strecken sind durchweg auf dem Gleis befahrbar.

Kunden der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB) müssen sich vom 13. bis 30. Oktober auf Einschränkungen im Verkehr der RB 45 auf der Strecke Elsterwerda – Riesa – Chemnitz einstellen. Laut MRB kommt es wegen Bauarbeiten bei manchen Abfahrten von Elsterwerda mehrmals zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten mit Abfahrt Riesa an allen...
