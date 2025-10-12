Chemnitz: Regiobahn-Kunden müssen sich auf Fahrplanänderungen einstellen

Wegen Bauarbeiten muss die Regiobahn ihre Fahrpläne anpassen. Aber auch nicht alle Strecken sind durchweg auf dem Gleis befahrbar.

Kunden der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB) müssen sich vom 13. bis 30. Oktober auf Einschränkungen im Verkehr der RB 45 auf der Strecke Elsterwerda – Riesa – Chemnitz einstellen. Laut MRB kommt es wegen Bauarbeiten bei manchen Abfahrten von Elsterwerda mehrmals zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten mit Abfahrt Riesa an allen... Kunden der Mitteldeutschen Regionalbahn (MRB) müssen sich vom 13. bis 30. Oktober auf Einschränkungen im Verkehr der RB 45 auf der Strecke Elsterwerda – Riesa – Chemnitz einstellen. Laut MRB kommt es wegen Bauarbeiten bei manchen Abfahrten von Elsterwerda mehrmals zu veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten mit Abfahrt Riesa an allen...