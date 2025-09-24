Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Seniorenkolleg startet mit Vorlesung der Polizeidirektion

Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Seniorenkolleg startet mit Vorlesung der Polizeidirektion
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im neuen Semester gibt es neben Vorlesungen zu Spionage und Ratschlägen für ein langes Leben auch Sprech-, Smartphone und PC-Kurse.

Chemnitz.

Am 17. Oktober beginnt um 13.45 Uhr mit einer Vorlesung der Polizeidirektion Chemnitz das neue Semester im Seniorenkolleg. Motto des Angebots: „Klüger gegen Betrüger“. In den weiteren über das Semester hinweg verteilten Vorträgen geht es auch um Themen wie Chinas Spionage, Geheimnisse eines langen Lebens, den Strukturwandel in der Lausitz und die Geschichte des Fritz-Heckert-Gebiets. Zudem besteht die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen zu Kursen für Sprachen, Smartphone oder PC zusammenzufinden. Dafür ist jedoch eine Voranmeldung wegen begrenzter Platzkapazitäten erforderlich. Eine Anmeldung für alle Bildungsangebote des Kollegs ist auch auf dem digitalen Weg an die Adresse [email protected] möglich. (reu)

