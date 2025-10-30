Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Sonnenenergie geht direkt vom Dach des Bürgerhauses zu den Mietern

Objektleiter Lutz Arnold sowie Max Tesing und Sebastian Hugl von der Firma Solation (von links) sehen der Fertigstellung der Solaranlage auf dem Bürgeramt entgegen.
Objektleiter Lutz Arnold sowie Max Tesing und Sebastian Hugl von der Firma Solation (von links) sehen der Fertigstellung der Solaranlage auf dem Bürgeramt entgegen. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Sonnenenergie geht direkt vom Dach des Bürgerhauses zu den Mietern
Von Jens Kassner
Technisch ist die Photovoltaik-Anlage auf dem Bürgerhaus Düsseldorfer Platz nicht ungewöhnlich. Neuland ist aber das Prinzip der Verteilung und Abrechnung der produzierten Energie.

Die Sonne verschwindet gerade hinter dem Kaßberg, als das in München ansässige Unternehmen Solation zum Besichtigungstermin auf das Dach des 2010 errichteten Komplexes am Düsseldorfer Platz einlädt. Von der mit Kies belegten Dachfläche kann man sehen, dass es auch bei benachbarten Bauwerken Anlagen für Photovoltaik gibt, so bei der Galerie...
