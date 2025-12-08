Chemnitz: Stau auf dem Südring nach Unfall

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Unfall auf der Neefestraße staut sich aktuell der Verkehr bis zur A 72 zurück.
Verkehrsbehinderungen gibt es am Montagmorgen seit einem Unfall auf der Neefestraße. Autofahrer müssen deshalb mehr Zeit einplanen.

Chemnitz.

Ein Unfall auf der Neefestraße in Chemnitz kurz vor der Südringkreuzung sorgt am Montagmorgen für Verkehrsbehinderungen und Rückstau, der bis auf die Autobahn 72 reicht. Laut Polizei ist ein Unfall in der Nähe des sogenannten Überfliegers die Ursache für die Verkehrsbehinderungen. Ein Auto ist nicht mehr fahrbereit. Weitere konkrete Informationen zum Unfallgeschehen, zu möglichen Verletzten und Schadensumfang sowie zur Beräumung der Unfallstelle lagen gegen 9.20 Uhr noch nicht vor. (reu)

