Chemnitz: Teilauto geht mit Neuerungen ins Jahr 2026

Für die Nutzer des Carsharing-Anbieters gibt es nicht nur Neuerungen im Angebot, sondern auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine aktive Zustimmung ist erforderlich.

Mit rund 2200 Fahrzeugen ist Teilauto der führende Anbieter für Carsharing in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auch in Chemnitz wächst die Flotte. Zu den neuen Standorten gehört der Parkplatz des Lidl-Marktes an der Fürstenstraße.