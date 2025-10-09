Chemnitz: Was vor dem Unfall mit Polizeiauto passierte

Am Mittwoch hat es auf der Zschopauer Straße gekracht. Als ein Polizeiwagen dorthin fuhr, krachte es ein zweites Mal. Dazu gibt es inzwischen weitere Informationen.

Chemnitz.

Bei einem Unfall auf der Zschopauer Straße am 8. Oktober hat auch ein Fahrzeug der Polizei Schäden davongetragen. Wie die „Freie Presse“ berichtete, stieß das Auto der Beamten auf Höhe der Kreuzung Zschopauer Straße/Wartburgstraße mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Nun hat die Polizei weitere Details mitgeteilt. Im Vorfeld dieses Unfalls war eine 70-jährige Renault-Fahrerin auf der Zschopauer Straße unterwegs. Nach der Einmündung Melanchthonstraße kollidierte sie mit einem parkenden Pkw BMW. Danach überschlug sich der Renault. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Zu diesem Unfall war das Polizeiauto (Fahrerin: 28) unterwegs, als es mit einem Peugeot und mit einem Lkw kollidierte. Es wurde niemand verletzt. (reu/eran)