Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Was vor dem Unfall mit Polizeiauto passierte

Vor dem Crash mit dem Polizeiwagen hatte sich eine Renault-Fahrerin überschlagen.
Vor dem Crash mit dem Polizeiwagen hatte sich eine Renault-Fahrerin überschlagen. Bild: Haertelpress
Vor dem Crash mit dem Polizeiwagen hatte sich eine Renault-Fahrerin überschlagen.
Vor dem Crash mit dem Polizeiwagen hatte sich eine Renault-Fahrerin überschlagen. Bild: Haertelpress
Chemnitz
Chemnitz: Was vor dem Unfall mit Polizeiauto passierte
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Mittwoch hat es auf der Zschopauer Straße gekracht. Als ein Polizeiwagen dorthin fuhr, krachte es ein zweites Mal. Dazu gibt es inzwischen weitere Informationen.

Chemnitz.

Bei einem Unfall auf der Zschopauer Straße am 8. Oktober hat auch ein Fahrzeug der Polizei Schäden davongetragen. Wie die „Freie Presse“ berichtete, stieß das Auto der Beamten auf Höhe der Kreuzung Zschopauer Straße/Wartburgstraße mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen. Nun hat die Polizei weitere Details mitgeteilt. Im Vorfeld dieses Unfalls war eine 70-jährige Renault-Fahrerin auf der Zschopauer Straße unterwegs. Nach der Einmündung Melanchthonstraße kollidierte sie mit einem parkenden Pkw BMW. Danach überschlug sich der Renault. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Zu diesem Unfall war das Polizeiauto (Fahrerin: 28) unterwegs, als es mit einem Peugeot und mit einem Lkw kollidierte. Es wurde niemand verletzt. (reu/eran)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:25 Uhr
1 min.
Unfall in Chemnitz: Polizeiauto stößt mit LKW zusammen
Ein Polizeiwagen war am Mittwochnachmittag in einen Unfall verwickelt.
Auf der Zschopauer Straße kam es zu einem Unfall. Eine Polizistin wurde verletzt. Der genaue Hergang ist noch unklar.
Erik Anke
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
08.09.2025
1 min.
Nach Crash mit Hauswand in Chemnitz sind zwei Kinder verletzt
Nach der Kollision mit einer Hauswand sind zwei Kinder verletzt.
Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab. Es kollidiert nicht nur mit einer Hauswand.
Uwe Rechtenbach
Mehr Artikel