Chemnitz wird ein Wochenende zum Mekka der Spiele- und Modellfans

Erstmals werden die beliebten „Chemnitzer Modelltage“ mit den Spieletagen räumlich und zeitlich in der Messe Chemnitz vereinigt. Seit Freitag können Liebhaber jedes Alters aktiv dabei sein.

Die Modelltage sind schon seit mehreren Jahren im Messegelände zu Hause. Hier gibt es genug Platz, nicht allein für die in diesem Jahr mehr als 40 Anlagen für Modelleisenbahnen. Auch die unter dem Kürzel RC bekannten ferngesteuerten Fahrzeuge nehmen zunehmend Raum ein. Die Neuigkeit 2026 ist aber, dass parallel und verschränkt ineinander auch...