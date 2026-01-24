„Das ist ja umwerfend“: Groß und Klein staunt über so viel Spieltrieb in der Messe Chemnitz

Bei den Chemnitzer Modelltagen werden Raumausstatter zu Unimog-Fahrern. Erstmals fand der Bastler- und Wettbewerbs-Spaß gemeinsam mit den Spieletagen statt. Ein Besuch in der Messe Chemnitz.

Es gibt viele Enthusiasten von RC-Fahrzeugen, also ferngesteuerten Modellen, die zu ihrem Beruf als Trucker die Leidenschaft hinzugefügt haben, ihr alltägliches Arbeitsmittel in aufwändiger Arbeit verkleinert nachzubauen. Bei Max Thate aus Hartha bei Döbeln ist es anders. „Ich bin Raumausstatter.“ Zu diesem Hobby ist er gekommen, weil auch... Es gibt viele Enthusiasten von RC-Fahrzeugen, also ferngesteuerten Modellen, die zu ihrem Beruf als Trucker die Leidenschaft hinzugefügt haben, ihr alltägliches Arbeitsmittel in aufwändiger Arbeit verkleinert nachzubauen. Bei Max Thate aus Hartha bei Döbeln ist es anders. „Ich bin Raumausstatter.“ Zu diesem Hobby ist er gekommen, weil auch...