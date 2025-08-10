Chemnitz wird zu „Mein Block“: 12.000 Fans rappen mit Sido

Runde zwei beim Küchwald-Open-Air. Nachdem Bryan Adams in Chemnitz war, folgte am Sonntag Sido. Nicht alle kauften sich eine Karte. Rund um das Areal machten es sich viele Hip-Hop-Fans gemütlich.

Der Mann mit der Maske ist Sido schon sehr lange nicht mehr. Aber so wurde er berühmt. 25 Jahre später steht der heute 44-Jährige noch immer auf der Bühne. Das hat er nun mit seiner Jubiläumstour gefeiert. Eine Station war am Sonntagabend Chemnitz. Auf der Bühne auf der Küchwaldwiese trat er vor mehr als 12.000 Fans auf. Unzählige weitere...