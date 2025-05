Chemnitzer Ausschreitungen von 2018: Warum die Aufarbeitung so lange dauert

Opferorganisationen beklagen die schleppende Aufarbeitung der Ausschreitungen von 2018. Generalstaatsanwaltschaft und Landgericht weisen die Darstellung zurück.

Die Polizisten haben keine eigenen Erinnerungen mehr. Über sechs Jahre sind seit den Ausschreitungen am 1. September 2018 inzwischen vergangen. Am Landgericht Chemnitz fand am Mittwoch der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen vier junge rechtsextreme Männer statt, die an jenem Abend Teilnehmer einer Gegendemonstration verprügelt haben...