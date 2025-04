Chemnitzer Fritz-Theater präsentiert ein Verwirrspiel im Kampf um ein besseres Leben

Zwei Frauen geraten in eine schwierige Situation. Sie müssen erklären, was sie nicht erklären können oder wollen.

Chemnitz.

Im Chemnitzer Fritz-Theater an der Kirchhoffstraße hebt sich am Samstag, 22. März, um 20 Uhr der Vorhang zum Stück „Bezahlt wird nicht!“. Es feierte 2024 seine Premiere. Die Geschichte erzählt von zwei unterschiedlichen Frauen. Die resolute Antonia und die schüchterne Margharita führen einen täglichen Kampf ums Überleben. Das Geld ist knapp und reicht für Miete und Essen kaum aus. Wütend über Preiserhöhungen, plündert Antonia mit anderen Frauen den Supermarkt. Das Erbeutete teilt sie mit Margharita. Doch wie soll den Ehemännern das alles erklärt werden? So nimmt ein Verwirrspiel um Schwangerschaften und scheintote Polizisten seinen Lauf. Mehr Informationen zu Stück und Tickets gibt es im Internet. (reu)

www.fritz-theater.de