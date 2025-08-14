Chemnitzer Polizei kontrolliert Radfahrer: Das kam dabei raus

An mehreren Orten im Stadtgebiet wurden innerhalb weniger Stunden fast 100 Verstöße gegen Vorschriften geahndet.

In Chemnitz hat die Polizei bei der Kontrolle von 143 Fahrrädern, Pedelecs und E-Scootern an einem Vormittag fast 100 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Kontrollen fanden am Mittwoch an der Zwickauer Straße, in Mittelbach und Bernsdorf statt. In den meisten Fällen ging es um technische Mängel, wie fehlende oder nicht funktionierende...