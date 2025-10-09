Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitzer Sportverein stellte unwissentlich einen verurteilten Sexualstraftäter ein

Ein Chemnitzer Fußballverein stellte einen Mann für das Training einer Kindermannschaft ein, der 2021 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden war.
Ein Chemnitzer Fußballverein stellte einen Mann für das Training einer Kindermannschaft ein, der 2021 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden war. Bild: Tobias Hase/dpa/Archiv
Ein Chemnitzer Fußballverein stellte einen Mann für das Training einer Kindermannschaft ein, der 2021 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden war.
Ein Chemnitzer Fußballverein stellte einen Mann für das Training einer Kindermannschaft ein, der 2021 wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden war. Bild: Tobias Hase/dpa/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Sportverein stellte unwissentlich einen verurteilten Sexualstraftäter ein
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Sportfreunden Chemnitz-Süd arbeitete über Monate hinweg ein Mann, der 2021 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Nach Bekanntwerden der Vorgeschichte feuerte ihn der Verein umgehend.

In der Nacht auf Donnerstag haben die Sportfreunde Chemnitz-Süd ein Statement im Internet veröffentlicht. Der Vorstand gibt darin die Entlassung eines Trainers bekannt. Es seien Informationen aus der Vergangenheit des Übungsleiters bekannt geworden, heißt es. Nach „sorgfältiger Prüfung“ sei man zum Entschluss gekommen, dass „keine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
3 min.
Stieftöchter missbraucht - Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt
Ein 40 Jahre alter Mann ist vom Landgericht Görlitz wegen sexuellen Missbrauchs seiner Stieftöchter zu 13 Jahren Haft verurteilt worden (Symbolbild).
Jahrelang soll ein Mann seine Stieftöchter missbraucht haben. Der Angeklagte soll nun für 13 Jahre hinter Gitter. Das Gericht sah Grenzen der Bösartigkeit überschritten.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
09.09.2025
3 min.
Kindesmissbrauch im Erzgebirge: 40-Jähriger wird vom Amtsgericht verurteilt
Am Amtsgericht Chemnitz wurde der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes verhandelt.
Ein 40-Jähriger stand wegen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht. Dabei hätte sich der Angeklagte Kindern und Jugendlichen nicht mehr nähern dürfen.
Thomas Mehlhorn
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel