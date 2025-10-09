Chemnitzer Sportverein stellte unwissentlich einen verurteilten Sexualstraftäter ein

Bei den Sportfreunden Chemnitz-Süd arbeitete über Monate hinweg ein Mann, der 2021 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war. Nach Bekanntwerden der Vorgeschichte feuerte ihn der Verein umgehend.

In der Nacht auf Donnerstag haben die Sportfreunde Chemnitz-Süd ein Statement im Internet veröffentlicht. Der Vorstand gibt darin die Entlassung eines Trainers bekannt. Es seien Informationen aus der Vergangenheit des Übungsleiters bekannt geworden, heißt es. Nach „sorgfältiger Prüfung“ sei man zum Entschluss gekommen, dass „keine...