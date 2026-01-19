Geld nur bei Vorlage eines Führungszeugnisses? Neuer Vorstoß in Chemnitz im Kampf gegen Missbrauch im Sport

Chemnitz
Die Linke fordert, dass Vereine nur noch dann eine Förderung erhalten, wenn all ihre Trainer ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen. Rückenwind kommt von der Kinderbeauftragten, Gegenwind vom Stadtsportbund.
Der Kampf gegen Missbrauch im Sport beschäftigt nun auch den Stadtrat. Bei seiner Sitzung am 28. Januar diskutiert das Gremium einen Vorstoß der Linken. Sie plädiert dafür, dass Vereine noch stärker als bislang von ihren Übungsleitern ein erweitertes Führungszeugnis abfragen. Es enthält zusätzlich Verurteilungen wegen Sexualdelikten, die...
