Sexualstraftäter in Chemnitzer Sportverein: Fußball-Kreis-Chef fordert Konsequenzen

Ein Chemnitzer Verein stellte unwissentlich einen verurteilten Sexualstraftäter ein und feuerte ihn schließlich. Der Kreisfußballverband fordert die Clubs auf, Führungszeugnisse von Trainern zu verlangen.

Wer in einem Chemnitzer Sportverein als Trainer mitarbeiten möchte, muss womöglich künftig ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Die Abforderung des Dokumentes soll zur Regel werden, fordert der Chemnitzer Kreisfußballverband vor einer Beratung in der kommenden Woche, zu der alle Chemnitzer Sportvereine eingeladen sind.