Chemnitzer Stadtrat gibt grünes Licht für Übernahme des Krankenhauses Hartmannsdorf

Das Klinikum Chemnitz will 80 Prozent des Krankenhauses in Hartmannsdorf erwerben. Die Übernahme soll die Wirtschaftlichkeit des defizitären Standortes erhöhen.

Die Übernahme des Krankenhauses in Hartmannsdorf durch das Klinikum Chemnitz hat die nächste Hürde genommen. Am Mittwochabend stimmte der Chemnitzer Stadtrat einstimmig für die Bildung eines Klinikverbundes. Er befasste sich mit der Frage, weil das Klinikum Chemnitz zu 100 Prozent im Besitz der Stadt ist. Formell fehle nun noch die Zustimmung...