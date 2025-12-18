MENÜ
  Chemnitz
  Chemnitzer Stadtrat gibt grünes Licht für Übernahme des Krankenhauses Hartmannsdorf

Das Krankenhaus Hartmannsdorf erhält einen neuen Mehrheitseigner.
Das Krankenhaus Hartmannsdorf erhält einen neuen Mehrheitseigner. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Stadtrat gibt grünes Licht für Übernahme des Krankenhauses Hartmannsdorf
Redakteur
Von Erik Anke
Das Klinikum Chemnitz will 80 Prozent des Krankenhauses in Hartmannsdorf erwerben. Die Übernahme soll die Wirtschaftlichkeit des defizitären Standortes erhöhen.

Die Übernahme des Krankenhauses in Hartmannsdorf durch das Klinikum Chemnitz hat die nächste Hürde genommen. Am Mittwochabend stimmte der Chemnitzer Stadtrat einstimmig für die Bildung eines Klinikverbundes. Er befasste sich mit der Frage, weil das Klinikum Chemnitz zu 100 Prozent im Besitz der Stadt ist. Formell fehle nun noch die Zustimmung...
