Was bedeutet das für Patienten? Neue Details zu geplanter Allianz von Klinikum Chemnitz und Hartmannsdorfer Krankenhaus

Chemnitz
Das Klinikum soll nach nun vorliegenden Plänen 80 Prozent des Stammkapitals der Hartmannsdorfer Trägergesellschaft übernehmen.
Das Klinikum Chemnitz will 80 Prozent des Stammkapitals der Diakomed – Diakoniekrankenhaus Chemnitzer Land gGmbH erwerben. Die gemeinnützige Gesellschaft ist Betreiber des Hartmannsdorfer Krankenhauses. Der Allianz beider Häuser zu einem Klinikverbund soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 17. Dezember zustimmen.
