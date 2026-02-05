MENÜ
  • Chemnitzer Talente glänzen bei „Jugend musiziert“

Junge Musiker stellen sich bei „Jugend musiziert“ der Bewertung durch eine Jury. Bild: Symbolbild: M. Rose/Archiv
Junge Musiker stellen sich bei „Jugend musiziert“ der Bewertung durch eine Jury. Bild: Symbolbild: M. Rose/Archiv
Chemnitz
Chemnitzer Talente glänzen bei „Jugend musiziert“
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Musikalisches Talent in Chemnitz: Der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ zeigte beeindruckende Leistungen. Welche Musiker die Höchstpunktzahl erreichten und was sie in Zwickau erwartet.

Der 35. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Chemnitz ist mit der Bekanntgabe der letzten Wertungsergebnisse zu Ende gegangen. Austragungsorte waren die Städtische Musikschule Chemnitz, die Musikschule Annaberg und die Musikschule Flöha. Insgesamt beteiligten sich 110 junge Musikerinnen und Musiker. Sie traten in den Kategorien Klavier...
