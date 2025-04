Chemnitzer Tietz hat jetzt grünen Vorplatz – samt Baum – und ein Regionalschaufenster

38 Partnerkommunen holen die Kulturhauptstadt in die Region. Jetzt gibt es einen Ort in Chemnitz, wo sie sich präsentieren dürfen. Ein erster Schritt vor dem großen Auftritt am Wochenende.

Mit ihren potenziellen Ausmaßen dürfte die am Dienstag vor dem Tietz gepflanzte Kaukasische Flügelnuss das Marktbäumchen vor dem Rathaus bald in den Schatten stellen. Wer sich ein Bild davon machen will, welche schattenspendende Wirkung eine Flügelnuss entfaltet, kann sich in der Mitte des Stadthallenparks ein ausgewachsenes Exemplar... Mit ihren potenziellen Ausmaßen dürfte die am Dienstag vor dem Tietz gepflanzte Kaukasische Flügelnuss das Marktbäumchen vor dem Rathaus bald in den Schatten stellen. Wer sich ein Bild davon machen will, welche schattenspendende Wirkung eine Flügelnuss entfaltet, kann sich in der Mitte des Stadthallenparks ein ausgewachsenes Exemplar...