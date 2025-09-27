Chemnitzer Top-Gastronom Keilholz eröffnet Vinothek am Fuße des Kaßbergs

Idyllische Lage, uriges Ambiente: Am Samstag begrüßte die neue Bar und Weinhandlung „Kaßbergkeller“ ihre ersten Gäste. Die „Freie Presse“ hat sich umgeschaut.

Weiß, Rosé oder eher Rot? Wer in Chemnitz guten Wein zu schätzen weiß, für den hat Gastronom Roland Keilholz eine breite Auswahl parat. Auf etwa 650 verschiedene Sorten kann der Inhaber des Lokals und Hotels „Alexxanders“ auf dem Sonnenberg zurückgreifen. Mit seiner Vinothek und Weinbar „Kaßbergkeller“ an der Fabrikstraße eröffnet...